Нагулявшаяся Анна Хилькевич получила смачную оплеуху

Так, накануне знаменитость предстала в новом амплуа. С помощью специальной программы на смартфоне она состарила свое лицо лет так на 30 минимум. "После вчерашней вечеринки мне явно требуется отдых", – пошутила Хилькевич.
К слову забавный снимок она опубликовала на своей личной странице в социальной сети Инстаграм. Меньше, чем за десять часов, фото собрало более ста тысяч лайков.
Шутку актрисы поддержала ее подруги – певица Рита Дакота. "А я говорила тебе, Ань, может без шампанского?", – иронично написала поп-исполнительница.
Тем не менее, далеко не все оценили юмор Хилькевич. Хейтеры, воспользовавшись удобным случаем, стали снова оскорблять артистку. "Бабка!" "Вам тут 70!", – возникали критики.
"Кошмар, какая старая и страшная", – заявил злопыхатель.
Также многие осудили Анну за использование приложения. "Блин, что за дурацкая мода примерять на себя старость!", – недоумевает пользователь Сети.
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