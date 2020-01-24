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Изменившуюся до неузнаваемости Стриженову перепутали с Пугачевой

Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Екатерина Стриженова предстала в необычном виде. Телеведущая кардинально сменила имидж, чем удивила поклонников.
прочитано 714 раз

Звезда опубликовала в соцсети видео, на котором примерила светлый парик с длинной челкой. "Ищем образ для новой роли на сцене!.. Пока могу только сказать, что премьера в марте!!!" – подписала ролик Екатерина Стриженова.

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Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Россияне пришли к выводу, что образ ей к лицу. При этом многие отметили поразительное сходство знаменитости с Примадонной. Некоторые сразу не узнали в блондинке Екатерину Стриженову. "Я сначала подумал, что это Пугачева", "Алла Борисовна, ни дать ни взять", "Пугачева, точно", "Сто пудов Пугачева", - прокомментировали пост Екатерины Стриженовой фолловеры.

Напомним, за прошлый год телеведущая сильно похудела – на 12 килограммов. Она пояснила, что все это благодаря кето-диете, при которой из рациона полностью исключаются углеводы. При этом Екатерина Стриженова призналась, что сбросить вес очень сложно, но она планирует удержать результат.

Екатерина Стриженова рассказала, что худеющим по этой диете запрещены крупы, фрукты, выпечка, крахмалистые или сладкие овощи. Также им противопоказаны любые продукты, содержащие сахар.

Автор: 24 января 2020, 15:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Стриженова выглядит ровесницей дочери

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Валерия, чудо наше бестолковое, где видюха? зачем писать тонну галиматьи о видео и не выкладывать вилео
это у вас, бездарностей, теперь тренд такой?
1

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