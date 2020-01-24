Изменившуюся до неузнаваемости Стриженову перепутали с Пугачевой

Звезда опубликовала в соцсети видео, на котором примерила светлый парик с длинной челкой. "Ищем образ для новой роли на сцене!.. Пока могу только сказать, что премьера в марте!!!" – подписала ролик Екатерина Стриженова.
Россияне пришли к выводу, что образ ей к лицу. При этом многие отметили поразительное сходство знаменитости с Примадонной. Некоторые сразу не узнали в блондинке Екатерину Стриженову. "Я сначала подумал, что это Пугачева", "Алла Борисовна, ни дать ни взять", "Пугачева, точно", "Сто пудов Пугачева", - прокомментировали пост Екатерины Стриженовой фолловеры.
Напомним, за прошлый год телеведущая сильно похудела – на 12 килограммов. Она пояснила, что все это благодаря кето-диете, при которой из рациона полностью исключаются углеводы. При этом Екатерина Стриженова призналась, что сбросить вес очень сложно, но она планирует удержать результат.
Екатерина Стриженова рассказала, что худеющим по этой диете запрещены крупы, фрукты, выпечка, крахмалистые или сладкие овощи. Также им противопоказаны любые продукты, содержащие сахар.
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