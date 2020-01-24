Стриженова получила удар из-за "бездарной" дочери

Екатерина Стриженова похвасталась успехами младшей дочери Александры. Вот только не все порадовались за ведущую и ее наследницу.

Младшая дочь Екатерины Стриженовой Александра учится на втором курсе МГУ на факультете социологии. Недавно у девушки закончилась сессия. Популярная телеведущая сообщила радостную новость: Александра успешно справилась со всеми экзаменами и зачетами.

"Солнце мое, Александра! Все экзамены на "отлично"!!! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент... Радуюсь и горжусь!!! #конецсессии; #каникулы Поздравляю всех студентов, кому удалось хорошо сдать сессию!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – объявила Екатерина Стриженова.

Многочисленные поклонники поздравили Александру и ее мать. Однако нашлись и те, кто высказал сомнение в том, что девушка самостоятельно сумела все сдать на пятерки. "Коррупцию никто не отменял", – туманно написал один подписчик. Екатерина Стриженова немедленно отреагировала на этот обидный комментарий. "Гадить под фотографией чужого ребенка – очень смелое занятие! Особенно, когда скрываешь свое собственное лицо!!! Обвините меня в коррупции и встретимся в суде, анонимный вы наш смайлик!" – язвительно высказалась оскорбленная в лучших чувствах ведущая.

Другая подписчица также высказала свои сомнения относительно способностей дочки Екатерины Стриженовой. "Я скептически к этому отношусь. Если бы у нее была бы другая фамилия, то можно было бы гордиться... А так... Вы же умная женщина, все сами понимаете". Телеведущая вступила в полемику. "Таких "скептических" моя дочь встречает с самого детства на каждом шагу... И не важно, что она при этом делает – отвечает урок, поет, танцует или экзамены сдает... Такие, как вы, пытаются моему ребенку внушить, что она бездарность и занимает чье-то место! Я прошу ее не расстраиваться и не бояться брать новые высоты – просто очень стараться делать все на полную силу!!!" – высказалась Екатерина Стриженова.