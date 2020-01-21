Королева Елизавета отобрала у зарвавшейся Маркл самое ценное

Королева Елизавета отобрала у Меган Маркл самое ценное. Ее Величество потребовала вернуть то, что было подарено американской актрисе.

Недавно стало известно, что британская корона приняла решение удовлетворить просьбу герцогов Сассекских. Теперь они официально лишены полномочий старших членов королевской семьи. Однако это повлекло за собой не только долгожданную свободу, но и ряд финансовых неудобств.

Елизавета II потребовала от Меган Маркл вернуть все драгоценности. По мнению монаршей особы, теперь она лишена титула, поэтому не имеет доступа к королевской сокровищнице. Ее Величество велела отдать не только те украшения, которыми супруга принца Гарри пользовалась с ее разрешения, но и все то, что было подарено бывшей актрисе.

Как сообщает издание "7Дней", герцогиня Сассекская уже лишилась кольца с огромным голубым драгоценным камнем. Муж вручил ей ювелирное изделие после завершения официальной церемонии бракосочетания. Говорят, королева собиралась отобрать у Маркл даже обручальное кольцо с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы, но та "отвоевала" право его носить.

Меган может лишиться не только драгоценностей, но и многочисленных нарядов и сумок, которые покупала на деньги королевской семьи. В Сети поползли слухи о том, что выходы Маркл в свет спонсировал принц Чарльз. Он ежегодно выделял сыну и его супруге 21 миллион фунтов из личных доходов от Корнуолльского герцогства.