"Слишком горячо": сын певицы Валерии шокировал россиян интимным видео с девушкой

Молодой человек вручил избраннице букет роз, а также опубликовал пикантный ролик с поздравлениями в соцсети. Видео в "Инстаграм" поделилась и его девушка.
В коротком ролике влюбленная парочка предстает в вызывающих позах. Сын певицы Валерии и стройная шатенка страстно обнимаются и целуются в бассейне.
Фолловеры отреагировали на видео активно, поздравив Лиану Волкову. Однако некоторых россиян такие откровения повергли в шок. "Слишком горячо", "Зачем интим показываешь? Вот что значит зеленый пацан. Нашел, чем удивить", – прокомментировали пост Арсения Шульгина подписчики.
К слову, далеко не всем пришелся по душе выбор сына певицы Валерии. Фолловеры напомнили юноше о бывшей возлюбленной. "Анна Шеридан была гораздо лучше и красивее. Жаль, что у вас не получилось с ней", – отметил один из них.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова успели побывать зимой в ОАЭ, Франции и Китае. Откровенный ролик, который показал сын певицы Валерии, был сделан в курортном городе Санья на острове Хайнань.
Как писали "Дни.ру", в декабре 2019 года сын певицы Валерии с избранницей столкнулась с чередой ДТП. В первый раз звездный наследник с девушкой получили серьезные травмы по дороге в Санкт-Петербург – молодой человек разбил нижнюю часть лица, а Лиана сломала руку. На той же неделе влюбленные угодили сразу в две аварии. К счастью, последующие инциденты прошли без последствий.
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