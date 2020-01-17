Валерия на людях сильно приложила Пригожина

Популярный видеоблогер Ида Галич опубликовала новый выпуск своего шоу "Звездные флюИДЫ". Его героями стали многие знаменитости, в том числе и певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Галич подошла к ним с вопросом о том, как назвать ребенка.
Продюсер не растерялся. Он тотчас же предложил наречь будущее чадо в свою честь. На это блогер отметила, что имя красивое, однако если родится девочка, то оно ей не подойдет. Тогда в разговор вступила Валерия. Она назвала несколько вариантов, но блогеру они не понравились. Галич поинтересовалась, как изменить имя Иосиф на женское.
"Как сделать из Иосифа девочку?" – задала ведущая вопрос артистке. Валерия сходу выдала: "Жозефина", однако ее супругу это не понравилось. Он принял все на свой счет.
"Блин, нормально ты меня так приложила", – отреагировал Пригожин. Исполнительница поспешила оправдаться, что о нем речь вообще не шла.
Впрочем, Иду это не остановило. Уходя разговаривать с другими звездами шоу-бизнеса, что собрались на вручении премии "ОК", Галич заявила: "Пока, Валерия! Пока, Жозефина!". На это знаменитости лишь посмеялись, нисколько не обидевшись на чувство юмора видеоблогера.
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