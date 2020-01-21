"Что она с ним творит?!": скукожившийся Пригожин перестал отражаться в зеркале

Недавно знаменитая пара побывала в одном из музеев оптических иллюзий. Они поделились снимками. Пригожин опубликовал фото, где они с женой смотрят на имитацию звездного неба. Валерия предпочла выставить мужа в неприглядном образе.
В кадре, опубликованном в Сети, звезды позируют вместе. Для выхода в свет артистка выбрала желтую плиссированную юбку и темно-синий пиджак с крупными золотистыми пуговицами. Она дополнила образ удобными босоножками. Пригожин облачился в светлую кофту, черные джинсы и синюю куртку из денима.
На первом снимке продюсер будто скукожился. Он сидит на стуле, однако по сравнению с Валерией выглядит очень маленьким. На втором фото от супруга певицы видна только голова на блюде.
Поклонники были удивлены, но оценили "преображение" Иосифа. За сутки публикация набрала 68,5 тысяч оценок "мне нравится". Кроме того, фанаты заметили любопытную деталь. Они поинтересовались у Валерии, почему в зеркале на стене отображается другая пара. "Вот и разгадайте секрет", – пошутила знаменитость.
Подписчики звезды отечественного шоу-бизнеса оставили много юмористических комментариев: "Вот что иллюзия делает с человеком", "Мой маленький лучше. Мой сладенький – как-то нездорово смотрится", "Что она с ним творит?!"
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