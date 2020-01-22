"Кожа с лица слезает": провалившегося в унитаз сына Сафронова настигла новая беда

Пианист поделился случившимся в соцсети. Обладатель шестнадцати международных премий по музыке рассказал, что неприятная история случилась с ним на отдыхе.
"Хотел поделиться с вами, чтобы вы были все осторожны, выбирая солнечный крем. Купил крем защитный от солнца. Нанес его. Пошел на пляж. Оказалось, что он неводостойкий. В итоге вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят, что морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца", – пошутил над собой Лука Затравкин.
Под видеозаписью сын Сафронова сделал ироничную подпись. "Как тебе такое, Фредди Крюгер?". Также он снабдил ролик хештегами: "рецепт поросенка в духовке", "кошмар на улице Луков", "сгоревшие новости".
Напомним, ранее Лука Затравкин угодил в ужасную историю. Пианист застрял в унитазе во время перелета по маршруту Казань – Москва. Пассажиры засняли его попытки выбраться и выложили видео в Сеть. Музыкант долго возмущался шумихе в СМИ, которые не пишут о его музыкальных успехах.
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
КРАХ!!!
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!