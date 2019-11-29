"Кишечнику – труба": проктолог поставил страшный диагноз засосанному унитазом сыну Сафронова

Россия продолжает обсуждать ЧП на борту самолета, которое произошло с одним из сыновей Никаса Сафронова. 200-килограммового Луку Затравкина засосал унитаз. Проктолог, к которому обратился за комментарием корреспондент "Дни.ру", заявил, что ситуация очень серьезная.

Немного физики и описания устройства в воздушном судне. Слив в унитазе самолета осуществляется сильным потоком воздуха. При нажатии кнопки смыва открывается клапан, и все содержимое всасывается в разряженную среду. Дело в том, что при полете на высоте от пяти тысяч метров за бортом воздух очень разрежен, а давление настолько мало, что образуется вакуум. Приемный бак для отходов жизнедеятельности сообщается с внешней средой через водоотделитель, что создает пониженное давление, плюс срабатывает специальный датчик давления и включается компрессор наддува.

"Я рекомендую всем авиапассажирам вначале вставать с унитаза, а уже потом нажимать кнопку слива, – говорит проктолог. – Массивный же сын Сафронова не встал, и в итоге был засосан в унитаз. Это очень серьезно – у него от действия вакуума мог растянуться, выпасть или вывернуться кишечник – возникнуть так называемый "ректальный пролапс"! Выпавший участок выглядит как цилиндр или конус, с щелевидным отверстием в центре, синюшного или ярко-красного цвета, при дотрагивании может кровоточить. Поэтому Луке Затравкину я настоятельно рекомендую провериться после этого ЧП у врача! Иначе кишечнику – труба".

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что у сына Никаса Сафронова четвертая степень ожирения. Медик утверждает, что он пищеголик, который не хочет лечиться. Мол, из-за того, что он ест большими порциями, у Луки растянут желудок – он буквально с ведро. Затравкин обращался в клинику за помощью около трех лет назад. Уже на тот момент ситуация была критической.