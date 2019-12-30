Эвелина Бледанс заманивает поклонников на райский остров голой грудью

Актриса показала фрагмент своего райского отдыха. Она опубликовала ролик с пляжа в своем инстаграм-аккаунте.
На видео она снимает сама себя. В кадр попало лишь закрытое солнцезащитными очками лицо светской львицы и ее грудь. Эвелина призналась, что ничего не видит из-за яркого солнца.
"Надеюсь, вы ощущаете красоту нашего пляжа, и все хотите приехать сюда", – подразнила поклонников звезда.
Фолловеры пришли в восторг и от шикарных видов побережья, и от привлекательной Бледанс. "Да, красотка, шикарна, обалденна! И все вокруг просто волшебно!", – высказалась фанатка.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные