"Это подло": оскандалившаяся Алена Водонаева нашла защитника

На слова Алены Водонаевой о том, что теперь рожать будут только низкие слои населения, чтобы потратить полученные деньги на водку, уже обратил внимание президент России Владимир Путин.
Рустам Солнцев встал на защиту Алены Водонаевой. "Я считаю, что довольно подленько смещать повестку с проблемы, которую указала молодая мать Водонаева, на автора, на ее данные, на ее фото, сделанные 15 лет назад. Это подло, и я считаю, что этого не должно быть", – цитирует Рустама Солнцева Teleprogramma.pro.
Блогер согласился, что проблема существует. В том, что действительно есть люди, которые будут рожать детей из-за денег, он солидарен с Аленой Водонаевой.
"Но с другой стороны, есть и ответственные люди, которых эта сумма подтолкнет к рождению ребенка. Теперь они будут уверены, что помощь, хоть и маленькая, но будет", – заявил Солнцев.
Вместе с тем, блогер отметил, что Алена Водонаева просто хайпует, и на самом деле ей нет дела до забот простых россиян. Солнцев отметил, что телеведущая собирает все шишки. "Надо поберечься немного, быть хитрее и умнее, рассказывать историю с двух сторон", – заключил Солнцев.
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