"Раздуло губы, подбородок и шею": Водонаева рассказала о смертельном диагнозе

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о смертельном диагнозе. Знаменитость поделилась с поклонниками эмоциями.

37-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса рассказала, что на днях ее мать перенесла отек Квинке. Лариса не обратила внимания на симптомы, списав их на аллергическую реакцию.

"Мама сначала сама не придала значение этому отеку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). У нее раздуло губы, подбородок и шею, и поскольку она знает, что, например, может на коже что-то высыпать от сладкого, как правило, она подумала, что в этот раз просто чуть-чуть отекло", – цитирует Водонаеву издание "Вокруг ТВ".

Через какое-то время стало ясно, что ситуация принимает серьезный оборот. Отметим, что отек Квинке может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

"Она каждый час делала фотографии, и я когда смотрю эти снимки, я глазам своим не верю, потому что там лицо просто видоизменено", – вспомнила Алена. В итоге знаменитость обратилась к врачам. Медики сделали матери артистки укол, и через несколько часов Лариса почувствовала себя лучше.

Позже Водонаева высказала свою версию случившегося: "У мамы отек Квинке спровоцирован стрессом или медом, скорее всего и тем, и другим, так как накануне она очень сильно переживала, а также съела много меда, так как боялась, что простынет".