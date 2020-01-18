Пригожин врезал Водонаевой за оскорбление россиян

В ходе оглашения послания к Федеральном собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал после рождения в семье первого ребенка. Алена Водонаева поделилась с подписчиками своими мыслями по вопросу и некоторым они показались оскорбительными.
Так, звезда шоу "Дом-2" обратила внимание, что отчаявшиеся от нищеты граждане и "быдло" будут рожать детей только ради получения этих денег. Она добавила, что условия для рождения в детей в России остаются неблагоприятными.
"У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья?", – написала Алена Водонаева.
Эти привлекли внимание не только подписчиков, но и других знаменитых личностей. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить высказывания Водонаевой на экстремизм. А продюсер Иосиф Пригожин заявил, что хотя каждый может высказывать точку зрения, женщина не имела права оскорблять людей.
"Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу – это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права", – сказал Пригожин.
По словам артиста, которые приводит gazeta.ru, выдача маткапитала после рождения первого ребенка имеет логическое обоснования. Он предположил, что благодаря этому у семей появится надежда.
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