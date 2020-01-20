Меган Маркл заставила принца Гарри отказаться от всего

в сети продолжают активно обсуждать отказ принца Гарри и его супруги Меган Маркл от королевских обязанностей. Накануне, во время благотворительного мероприятия, внук Елизаветы II впервые высказался на этот счет.

По словам младшего сына принцессы Дианы, у него просто-напросто не было выбора. Тем не менее, ему очень жаль, что все так получилось.

Принц Гарри утверждает, что пошел на это ради свое любимой супруги. На протяжении двух лет герцог и герцогиня Сассекские старались исполнять свой долг перед государством. Но все попытки оказались тщетны.

"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы поверить мне: моя жена Меган разделяет те же ценности, что и я. Когда мы только поженились, мы надеялись, что сможем достойно выполнять свой долг. Но после месяцев попыток справиться с ситуацией, а также мучительных размышлений и обсуждений я был вынужден сделать то, что сделал", – признался муж Маркл.

В конце принц Гарри поблагодарил всех гостей мероприятия за то, что они так тепло относятся к его сыну Арчи, которому нет еще и года. Отдельное признание он выказал своей бабушке – королеве Елизавете II за то, что она поддержала его решение отказаться от престола.