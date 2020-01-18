"Пошли вон!": зарвавшихся Маркл и принца Гарри погнали прочь

Принц Гарри и Меган Маркл вновь попали под удар. Теперь зарвавшихся монарших особ погнали прочь.



Не так давно стало известно, что герцоги Сассекские намерены отказаться от полномочий "старших" членов королевской семьи. Сейчас продолжаются переговоры по этой теме. Конечное решение еще не принято, однако поклонники скандальной пары из дома Виндзоров регулярно осыпают молодую семью нелицеприятными замечаниями.

На днях в официальном инстаграм-аккаунте Сассексов появилась новая публикация. Принц Гарри рассказал. что Лига Регби намерена создать Хартию ментального здоровья. По мнению венценосной особы, если инициатива будет принята, то Хартия займется заботой о психическом состоянии спортсменов как на поле, так и за его пределами.

Некоторые поклонники оценили затею принца, однако большинство обрушилось на герцога и его жену с резкой критикой. Фанаты принялись на все лады упражняться в злословии. Одни отметили, что не намерены платить за безопасность супружеской пары во время их нахождения в Канаде, другие просто призвали Меган и Гарри поскорее убраться из Британии.

"Делайте правильные вещи! Платите за собственную безопасность сами, если хотите жить в Канаде! Мне больно видеть, что все эти деньги тратятся впустую всего на двух человек, когда так много канадцев, которые не могут свести концы с концами", "Просто пошли вон", "Герцог" и "герцогиня" лицемерия", – высказались пользователи.