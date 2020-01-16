Выбившая королеву из колеи Маркл оставила жирный след

Сериал "Корона", посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, не расскажет о нашумевшей свадьбе ее внука принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Создатели киноновеллы не считают жену августейшего отпрыска значимым персонажем. Между тем Маркл доказывает обратное. Возможно, она уже оставила жирный след в истории.

Осенью 2019 года компания Netflix представила на суд зрителей третий сезон сериала "Корона". Он повествовал о жизни Елизаветы II в период с 1963 по 1977 год. В 2020-м выйдет четвертый сезон, который обещает рассказать о событиях 40-летней давности и появлении в доме Виндзоров принцессы Дианы.

При этом есть темы, которые точно не будут освещаться с экранов. Например, знакомство и свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Ранее об этом говорил режиссер проекта Питер Морган.

"Я знаю, чем закончится мое шоу, хотя еще далеко до его финального эпизода. Есть такие темы, о которых не стоит писать, если они совсем близко к настоящему времени. В таком случае материал уже становится не художественным, а журналистским", – рассуждал создатель сериала "Корона".

Морган отмечал, что будет брать только события 15-20-летней давности. По мнению режиссера, о молодых членах монаршей семьи говорить еще рано.

"Сейчас сложно что-то сказать о влиянии Меган Маркл на историю, какой она запомнится, кем она станет. Давайте подождем еще 20 лет, а потом уже о ней поговорим", – цитирует Моргана портал "Киноафиша" со ссылкой на Entertainment Weekly.

Отметим, что режиссер сериала "Корона" рассуждал о фигуре Меган Маркл в декабре 2018 года, еще на этапе создания третьего сезона. В тот момент никто и подумать не мог, что женитьба принца Гарри на строптивой американке обернется для королевского дома скандалом.

Экс-артистке не потребовалось ждать 20 лет, чтобы вписать себя в историю. Возможно, она навсегда останется той, кто пошатнул устои дома Виндзоров, выдернув принца из семьи.

На прошлой неделе мир был потрясен, узнав, что Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи. Супруги решили стать материально независимыми. Заявление внука выбило из колеи Елизавету II.