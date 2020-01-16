Меган Маркл и принца Гарри погнали в шею из страны

Ведущая газета Канады The Globe and Mail осудила знаменитую чету. Издание отметило, что эта страна – "не дом на полпути" для членов королевской семьи. Ранее Меган Маркл и принц Гарри объявили, что хотят туда переехать.
Автор статьи подчеркнул, что для герцогов Сассекских на другой стороне Атлантики нет полезных обязанностей. "Канада приветствует людей всех вероисповеданий, национальностей и рас, но, если вы старший член нашей королевской семьи, эта страна не может стать вашим домом. Как и для всех, хочет выбраться из Британии, оставаясь при этом членом монаршей семьи", – цитирует его Express.co.uk.
На прошлой неделе мир был потрясен, узнав, что Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что намерены провести полгода в Северной Америке, а вторую половину – в Великобритании.
Как писали "Дни.ру", Елизавета II отметила, что Букингемский дворец поддерживает решение принца Гарри и Меган Маркл отойти от королевской жизни, но предпочел бы, чтобы они остались. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии.
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