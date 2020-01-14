Строптивой Меган Маркл и принцу Гарри дали под дых

Меган Маркл с супругом могут потерять свои титулы. Королева Великобритании сделала заявление, которое вызвало такие подозрения.

Последнее заявление Елизаветы II после саммита в Сандринхеме о герцоге и герцогине Сассекской было названо просто "Гарри и Меган". Это принципиально отличается от заявления, опубликованного дворцом перед встречей в Норфолке, в котором Меган Маркл и принц Гарри упоминались по официальным титулам.

Это привело ведущего королевского эксперта Рассела Майерса к предположению, что это была "большая подсказка" и, что они, возможно, потеряют свои титулы, сообщает Express.co.uk. "После решающего саммита в Сандринхеме сама королева выпустила заявление, в котором говорится, что есть сложные вопросы для ее семьи, которые нужно решить в отношении герцога и герцогини Сассекских", – отметил он.

Как говорится в заявлении Елизаветы II, Букингемский дворец поддерживает решение принца Гарри и Меган Маркл отойти от королевской жизни, но предпочел бы, чтобы они остались. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии.

"Мы понимаем их желание принять другой подход, но это сложные вопросы, на решение которых потребуется время… Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи, хотя мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи", – сказано в заявлении.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни. "Решено, что будет переходный период, в течение которого Сассексы проведут время в Канаде и Великобритании", – гласит сообщение.