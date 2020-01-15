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Маркл после "отречения" осталась без драгоценностей и дорогой одежды

Меган Маркл. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
В последнее время Меган Маркл буквально помешалась на благотворительности и волонтерстве. И тот факт, что она отказалась от королевских обязанностей, не освободил ее от этого бремени. 
прочитано 139 раз

Накануне герцогиня Сассекская посетила расположенный в Ванкувере центр Downtown Eastside Women's Centre. Его деятельность направлена на оказание помощи одиноким, нуждающимся матерям и их детям.

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Работники центра не были готовы к появлению супруги принца Гарри. Тем не менее, ее визит их очень обрадовал. Они пригласили Меган обсудить глобальные проблемы женщин за чашечкой чая. 

Чтобы не смущать работников своим появлением, Маркл заранее позаботилась о своем внешнем виде. Она отдала предпочтение вязанному свитеру и брюкам, дополнив образ сапогами на плоской подошве. 

При этом любящая роскошные украшения супруга принца Гарри в этот раз не стала надевать на себя бриллианты. Конечно, без аксессуаров ее аутфит казался довольно простеньким. С чем это связано наверняка – непонятно. Либо Меган просто-напросто решила, наконец, спуститься с небес на землю, либо она просто начала экономить на нарядах и драгоценных камнях.

15 января 2020, 14:49
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