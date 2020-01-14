В одном доме с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус оказалась Божена Рынска

В деле найденной под окнами квартиры внука Никиты Михалкова искалеченной модели Ксении Пунтус новый поворот. Свой комментарий дала журналистка, светская львица Божена Рынска.

Что конкретно случилось с любимой женщиной Андрея Бакова, старшего внука режиссера Никиты Михалкова, до сих пор точно не известно. Ксения Пунтус в реанимации, у нее отбиты практически все органы. Врачи делают все, чтобы спасти ее.

Изначально было две версии о том, почему 21-летняя успешная модель с множественными травмами оказалась в кустах возле дома своего юного любовника. По одной из них, молодая женщина выпала из окна – самостоятельно или с чьей-то помощью, неизвестно. По другой – Ксению выбросили из проезжающего мимо автомобиля.

Прояснить ситуацию могли бы камеры видеонаблюдения, убеждена Божена Рынска. Однако материал пока невозможно посмотреть. "Модель Ксения Пунтус выпала из окна нашего дома. Нашли ее у девятого подъезда", – объявила журналистка у себя в телеграм-канале.

Божена объяснила, почему записи с камер слежения вне зоны доступа. "Весь наш дом снаружи был увешан камерами слежения. Их устанавливала бывшая председатель ТСЖ Юлия Агеева, дискредитировавшая себя и потому изгнанная. Камеры устанавливались на ОБЩЕДОМОВЫЕ деньги. Но Агеева не отдает УК, которой доверяют жильцы, ключи от сервера (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась Рынска.

По словам журналистки, ни управляющая компания, ни жильцы не могут "ничего посмотреть". "Я бы выдала полиции все. Но я от них далеко. Дом то большой", – как бы в свое оправдание объяснила Божена Рынска.

Она сочла нужным дать совет, что делать дальше. "Сейчас, я считаю, полиция должна стрясти с Агеевой ключи от серверной и получить доступ к камерам. Камеры есть и в самом подъезде Бакова. И на фасаде дома. А если они не работали, то это повод для очередного иска к Агеевой. (Которую и так щемят за все сейчас)", – заявила светская львица.