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Разбившаяся любовница внука Михалкова перестала самостоятельно дышать

Ксения Пунтус. Фото: instagram.com/k_ksusha/
Модель Ксения Пунтус, выпавшая 11 января из окна, перестала самостоятельно дышать. Любовница внука Никиты Михалкова могла находиться в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения. 
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Сразу после того, как Ксению нашли на улице, ей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у Пунтус ушибы обоих легких, травму грудной клетки, травмы позвоночника и несколько переломов.

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СМИ сообщили, что модель доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Теперь, по данным Life, девушка перестала самостоятельно дышать. Медики были вынуждены подключить Ксению к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Ранее модель Алеся Кафельникова высказалась о случившемся с подругой. Девушка отметила, что любовницу внука Никиты Михалкова могли покалечить на встрече с друзьями, а затем подбросить к дому возлюбленного в центре столицы.

"Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают", – заявила дочь прославленного теннисиста.

Среди версий происшествия рассматривается несчастный случай. Однако мать девушки считает, что Ксению могли вытолкнуть из окна. 

Автор: 13 января 2020, 18:20

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