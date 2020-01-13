Разбившаяся любовница внука Михалкова перестала самостоятельно дышать

Сразу после того, как Ксению нашли на улице, ей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у Пунтус ушибы обоих легких, травму грудной клетки, травмы позвоночника и несколько переломов.
СМИ сообщили, что модель доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Теперь, по данным Life, девушка перестала самостоятельно дышать. Медики были вынуждены подключить Ксению к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее модель Алеся Кафельникова высказалась о случившемся с подругой. Девушка отметила, что любовницу внука Никиты Михалкова могли покалечить на встрече с друзьями, а затем подбросить к дому возлюбленного в центре столицы.
"Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают", – заявила дочь прославленного теннисиста.
Среди версий происшествия рассматривается несчастный случай. Однако мать девушки считает, что Ксению могли вытолкнуть из окна.
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