У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь

До недавнего времени Ксения Пунтус встречалась с неким Назаром Дармиловым, однако рассталась с ним перед новогодними праздниками. Светловолосая красавица начала строить отношения со старшим сыном актрисы Анны Михалковой, Андреем Баковым.
В тот вечер в квартире с Баковым и Пунтус якобы оказалась еще одна женщина – некая Мария, утверждает телеграм-канал "МК: срочные новости". Далее, когда Андрей уснул, а Маша ушла, Ксении стало то ли скучно, то ли грустно.
Выяснилось, что эффектная манекенщица борется со страшной болезнью – принимает таблетки от анорексии, которые в сочетании с алкоголем могут вызвать галлюцинации. Возможно, именно так Ксения Пунтус и оказалась в кустах, где ее нашел дворник.
Изначально было две версии о том, почему 21-летняя успешная модель лежала с множественными травмами возле дома, в котором у внука Никиты Михалкова есть квартира. По одной из них, молодая женщина выпала из окна – самостоятельно или с чьей-то помощью, неизвестно. По другой – Ксению выбросили в кусты из автомобиля.
В близком окружении говорят в один голос, что Пунтус ведет исключительно здоровый образ жизни: не пьет, не курит, наркотики не принимает. 14 января она должна была улететь на съемки в Париж, билеты были на руках.
"Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, никогда не подводила людей. Она компетентный человек, даже на встречи никогда не опаздывала, поэтому не могла накануне важного мероприятия вот так безрассудно пуститься во все тяжкие", – цитирует кастинг-директора Дмитрия "Московский комсомолец".
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