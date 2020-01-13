У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь

Появились новые подробности относительно инцидента, в котором сильно пострадала модель Ксения Пунтус. Ее обнаружили под окнами квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. Выяснилось, что в доме, помимо пары, был третий человек, а модель до страшного события боролась с тяжелым недугом.

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