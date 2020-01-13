Появилось сенсационное заявление королевы Елизаветы о судьбе Меган Маркл и принца Гарри

Глава Букингемского дворца заявила, что она огорчена желанием Маркл и ее супруга отказаться от полномочий "старших" членов королевской семьи. Однако Ее Величество поддерживает стремление герцогской четы начать самостоятельную жизнь.
"Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – заявила Елизавета II.
Она подчеркнула, что герцогская чета Сассекских ясно дала понять, что не хочет полагаться на государственные средства в будущем. В связи с этим было принято решение, что Меган и Гарри станут жить на две страны – Великобританию и Канаду. Молодые родители считают, что так будет лучше для их маленького сына Арчи.
"Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить. Нам предстоит проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", – подытожила монаршая особа.
Напомним, что Сассексы приняли решение сложить с себя полномочия "старших" членов Британской короны 8 января 2019 года. В официальном инстаграм-аккаунте герцогов появилось соответствующее заявление.
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