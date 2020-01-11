Стала известна причина отречения Маркл и принца Гарри от королевской семьи

Телеведущий прокомментировал решение венценосных особ. Брэдби заступился за супружескую пару, несмотря на резкую критику в адрес Меган и ее мужа.
Мужчина считает, что герцоги обиделись на монаршую семью за то, что при дворце с ними не считаются. По его мнению, Британская корона сама виновата в решении Сассексов. Он уточнил, что в будущем членами королевской семьи будут считаться далеко не все.
Вероятно, это связано с планами принца Чарльза Королевскими. Он заявлял, что полномочиями после реформации будут обладать лишь монарх, его супруга, дети и внуки.
Брэдби заметил, что герцогская чета была огорчена этим известием. Вероятно, поэтому они решили строить свою жизнь вдали от Виндзоров. Пара намерена зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и жить на две страны – Великобританию и Канаду.
Телеведущий не одобряет поспешного решения Сассексов, однако уверен, что оно возникло на заранее подготовленной почве. Теперь остается только гадать, как дальше сложатся отношения принца Гарри с родными.
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