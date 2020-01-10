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Общество

"Что они о себе возомнили?": Маркл и принца Гарри распекли за отречение от семьи

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Сети разгорелся нешуточный скандал из-за решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от исполнения обязанностей "старших" членов королевской семьи. Знаменитый британский телеведущий Пирс Морган распек пока еще венценосных особ, сравнив их с семейством Кардашьян.
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Одним из поводов для недовольства знаменитости стал тот факт, что герцоги Сассекские не уведомили о своем намерении даже королеву Елизавету II. Узнав о решении внука и его жены, Ее Величество разочаровалась в скандальной невестке.

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"Что они о себе возомнили? Шутки в сторону. Я видел некоторые позорные королевские шалости в свое время, но из-за чистого высокомерия, надменности, жадности и преднамеренного неуважения этой пары ничто не смогло сравниться с поведением "герцога и герцогини Сассекской". Я поместил кавычки вокруг этих обозначений, потому что искренне надеюсь, что они недолго будут таковыми", – резко высказался Пирс в своем материале для Daily Mail.

Телеведущий отметил: будь он на месте королевы, мгновенно лишил бы Меган и Гарри всех титулов и привилегий. Если семейная пара хочет жизни "простых людей", им стоит предоставить такое право, но без благ, которыми пользуются члены монаршей семьи, уверен Морган.

"Они ожидают, что и дальше будут пользоваться королевской защитой, где бы они ни решили жить и путешествовать – за счет еще больших расходов налогоплательщиков. И они захотят себе все остальное, что связано с королевскими привилегиями. Все мы знаем, что для этих двух бесстрашных эковоинов не может быть большего удовольствия, чем уничтожение гигантского углеродного следа при том, что они каждый раз летают в путешествия на своем частном самолете! Если они хотят быть новыми Кардашьян, с ними будут обращаться соответственно!" – заключил Пирс.

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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)

Автор: 10 января 2020, 08:21
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

НК
Ответить
Правильно Гарри всё делает. Я думаю, все в семье будут довольны их решением и напротив, поступок Гарри говорит о его благородстве, стратегическом мышлении, уважении к брату Уильяму.Почему нужно лишать их благ ? Это хочет телеведущий из жадности и зависти. Если Гарри будет помощь и поддержка от семьи и в дальнейшем, то он сможет большего достичь на общественном поприще. Смею заглянуть вперёд, сможет стать президентом США.
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