Анна Хилькевич горюет из-за ошибок прошлого

Актриса Анна Хилькевич вместе с мужем-бизнесменом Артуром Волковым воспитывает двух прекрасных малышек. Старшую дочь зовут Арианной, младшую – Машенькой.

Светская львица призналась, что после рождения второго ребенка поняла ошибки, которые допускала с первым. У Арианны сформировался ряд качеств, которые немного усложняют жизнь ее родителям.

"Помню, Ариаша маленькая была. Вот вокруг нее лежат какие-то игрушки, она что-то хочет взять – а я уже раз, и ей дала. А ребенок должен сам дотянуться, совершить какое-то самостоятельное действие. Еще у Арианны была привычка все, что у нее в руках, бросать на пол, если увидела что-то поинтереснее. Она не желала ничего за собой убирать, у нас шли постоянные бои из-за этого", – поведала Анна в эксклюзивном интервью "7Дней".

Девочка постоянно требует к себе повышенного внимания. Несмотря на то что Арианна – старший ребенок в семье, она занимает 80% времени матери.

"Мы сами виноваты. Своей гиперопекой, любовью мы разбаловали дочь", – призналась актриса.



По словам Хилькевич, дочь не любит играть одна. Ей необходимо общество, поэтому она всегда вовлекает в процесс родителей или их друзей. Также малышка не может уснуть, если мама не сидит возле нее. Даже одевает ее Анна, хотя в детском саду Арианна делает это самостоятельно.