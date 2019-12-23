"Женщина-огонь": откровенный наряд Каменских распалил страсть в украинцах

Певица Анастасия Каменских довольно часто показывает поклонникам экстравагантные костюмы. Вот и в этот раз девушка не изменила себе.

Певица вышла в свет в весьма любопытном наряде, который привлек внимание к ее фигуре. Надев черное платье, девушка обнажила длинные стройные ноги. Наряд больше напоминал пикантное боди, накрытое кружевной тканью. Нельзя не отметить, что на знаменитости такой экстравагантный костюм смотрится замечательно.

"Вы уже смотрите СТБ? Сегодня будет крутой эфир, финал 10-го сезона "X-Factor Украина". И мой любимый участник Веллбой покажет то, чего вы точно не ожидали увидеть, а также исполнит свою авторскую песню! Он трудолюбивый, талантливый, ни на кого не похожий, со своей неповторимой харизмой. Поддержите его!" – написала Анастасия на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Внимание поклонников привлек не столько текст, сопровождающий публикацию, а внешний вид украинской исполнительницы. Пользователи отметили, что Каменских выглядит роскошно, несмотря на эпатажность наряда.

"Настя ты женщина огонь🔥🔥🔥", " Невероятно красивая😍❤️ ", " Офигенный наряд 🤤 ", " Платье🔥🔥🔥Настя, шикарная!! ", " Я без ума, как я это увидела, я была в шоке – это такая красота, я таю, красотка, какая она очень красивая 😻😻😻😻😍😍💕💕💕", " Красотка!!!! Лучшая из лучших!!!🌷🌷🌷🌷🌷 Люблю (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали восторженные пользователи.