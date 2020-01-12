Меган Маркл предрекли расставание с принцем Гарри

Британцы не устают обсуждать личную жизнь Меган Маркл. Самые внимательные из них заметили странную закономерность – все, за что берется жена принца Гарри, заканчивается через два года.
Экс-актрису упрекают в непостоянстве, сообщает Teleprogramma.pro. В частности, первый брак супруги принца Гарри с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном просуществовал с 2011 по 2013 год. Уже через год артистка вновь закрутила роман. Ее новым возлюбленным стал шеф-повар Канады Кори Витьелло. Их любовные отношения прекратили существование тоже ровно спустя два года.
Примечательно, что аналогичная ситуация обстоит и с дружбой в жизни Меган Маркл. В 2015 году Джина Нелторп-Коун стала агентом артистки и одновременно ее подругой. В 2017 году знаменитость вычеркнула ее из своей жизни. Также произошло с британской моделью Лиззи Канди.
Временным увлечением Меган Маркл стала и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Так, избранница принца Гарри восхищалась ею с 2017 по 2019 год. Однако через некоторое время их отношения резко ухудшились.
Ряд британцев полагают, что следующим, с кем распрощается Меган Маркл, станет ее супруг. 19 мая будет ровно два года со дня их свадьбы. Тем не менее, поклонники герцогини и герцога Сассекских надеются, что этого не произойдет.
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