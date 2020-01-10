Оскандалившаяся Меган Маркл бросила принца Гарри

На днях в Сети разгорелся скандал – Меган Маркл и принц Гарри отказались от полномочий "старших" членов королевской семьи. Сейчас же стало известно, что герцогиня внезапно бросила своего мужа и улетела в Канаду.

Венценосная особа вернулась в Ванкувер к своему маленькому сыну Арчи. Пока Маркл находилась в Великобритании, за мальчиком присматривали няня и лучшая подруга Меган.

Принц Гарри остался в Соединенном королевстве, чтобы провести переговоры с королевой Елизаветой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом по поводу выхода из круга государственных обязанностей. Кроме того, герцог Сассекский проведет розыгрыш Кубка мира по регби.

Как отмечает The Sun, для Маркл визит в Туманный Альбион был "летней поездкой". Она очень спешила вернуться к своему восьмимесячному сыну в Канаду. Супружеская пара решила не брать с собой мальчика в Лондон, чтобы он не страдал от смены часовых поясов и десятичасового перелета.

Что касается вопроса о желании Меган и принца Гарри отказаться от полномочий "старших" членов монаршей семьи, в Букингемском дворце заявили, что этот вопрос постараются решить как можно скорее. Ее Величество отдала соответствующие распоряжения.

Напомним, что ранее герцоги Сассекские выпустили заявление, что теперь будут жить на две страны – Великобританию и Канаду. Принц Гарри и Меган Маркл намерены проводить в обоих государствах равное количество времени, что, по их мнению, должно благотворно сказаться на воспитании сына. Родители уверены, что мальчик должен расти в спокойной обстановке.