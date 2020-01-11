"Секса у них нет и быть не может": хвастающейся телом 83-летнего мужа Высоцкой дали под дых

Блогер считает, что Юля Высоцкая намекнула своей фотографией на совершенно иное. "Можно добиться успеха только дырочкой. Если муж ей не пользуется, значит скоро развод", – написала она в своем ЖЖ.
По словам Миро, в разводе женщина всегда винит себя. "Не так приготовила, не так подмела пол и, главное, плохо давала. Если же у окружающих возникают вполне закономерные мысли, что муж тебя, ввиду возраста и больной простаты, не дерет, как молодой жеребец кобылку, значит ты —плохая жена", – добавила она.
Миро убеждена, что Высоцкая выставила фотографию голого торса мужа, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что он находится в прекрасной физической форме и, соответственно, регулярно совокупляет жену. "Совершенно понятно, что секса у Юли и ее мужа нет и быть не может. Андрон еле-еле стоит, и спасибо еще, что вообще живой. Так зачем же Юля пытается убедить всех нас, что в их половой жизни все прекрасно? Да потому и пытается, что если нет секса, она автоматически становится в своих же глазах плохой женой", – резюмировала она.
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