Юлия Высоцкая слегла перед праздниками

Актриса и телеведущая заболела в самое
неудачное время: перед Новым годом. Впереди множество съемок, сдача проектов,
спектакли, подготовка к праздникам. Совсем не время для простуды! Отлеживаясь
дома и пытаясь вылечиться, Юлия не теряла присутствия духа. Многочисленные
поклонники просто завалили ее рецептами от кашля и насморка.
Юлии даже удалось сыграть в спектакле "Сцены из супружеской жизни" с Александром Домогаровым во МХАТе. Актриса чувствовала себя лучше и была всем благодарна за поддержку: "Спасибо за добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость и доброжелательность".
Высоцкая сообщила, что еще не до конца выздоровела, но чувствует себя гораздо лучше. Чтобы успокоить друзей и поклонников, она выложила свою фотографию перед сном. Удивительно, но во время болезни женщина даже похорошела. Актриса Ольга Ломоносова шутя позавидовала коллеге: "Всем бы так выглядеть в простуду".
Юлию Высоцкую в последнее время одолевает ностальгия. Этим летом она опубликовала свой снимок, сделанный почти 30 лет назад, до встречи с мужем Андреем Кончаловским.
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