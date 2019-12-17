Юлия Высоцкая слегла перед праздниками

Юлия Высоцкая рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. Она выложила фотографию, прокомментировав свое состояние.



Актриса и телеведущая заболела в самое неудачное время: перед Новым годом. Впереди множество съемок, сдача проектов, спектакли, подготовка к праздникам. Совсем не время для простуды! Отлеживаясь дома и пытаясь вылечиться, Юлия не теряла присутствия духа. Многочисленные поклонники просто завалили ее рецептами от кашля и насморка.



Юлии даже удалось сыграть в спектакле "Сцены из супружеской жизни" с Александром Домогаровым во МХАТе. Актриса чувствовала себя лучше и была всем благодарна за поддержку: "Спасибо за добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость и доброжелательность".

Высоцкая сообщила, что еще не до конца выздоровела, но чувствует себя гораздо лучше. Чтобы успокоить друзей и поклонников, она выложила свою фотографию перед сном. Удивительно, но во время болезни женщина даже похорошела. Актриса Ольга Ломоносова шутя позавидовала коллеге: "Всем бы так выглядеть в простуду".

Юлию Высоцкую в последнее время одолевает ностальгия. Этим летом она опубликовала свой снимок, сделанный почти 30 лет назад, до встречи с мужем Андреем Кончаловским.