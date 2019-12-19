Борисова плюнула в лицо бессовестной Кравец за продажу невинности 12-летней дочери

Предложение Алены Кравец взять на воспитание дочерей Даны Борисовой и Юлии Началовой взбесило многих. Народ считает, что отцы девочек должны "начистить морду" благодетельнице. В шоке от подобных разговоров и телеведущая.

Алена Кравец на днях заявила: "Я могла бы сделать из дочерей Борисовой и Началовой настоящих юных леди, помочь с карьерой, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами, которые помогут устроиться в жизни. Тем более Верочка и Полина – девочки, а девственность дорого ценится, потому что стала редкостью, увы".

Узнав о этом, Дана Борисова пришла в ужас. "Свою дочку пусть вернет для начала и ее девственность пристраивает, – заявила блондинка. – Торговать невинностью чужих детей – за гранью добра и зла. Жуткая пошлость!"

"Кравец с такими мыслями и близко к детям подпускать нельзя. Она позволяет себе давать чудовищные советы и поучать других, а теперь еще за девочек взялась. Ни стыда, ни совести!" – плюнула в лицо светской львице звезда программы "Армейский магазин".

Рассказала Дана Борисова и о том, как живет сегодня. "Срывов у меня не было, никакая скорая ко мне не приезжала, – подчеркнула она. – Завтра иду сдавать три анализа, которые подтвердят мою "чистоту" – там и моча, и венозная кровь. А 24-го улетаю на две недели на Самуи. Не лечиться, а просто пообщаться там с ребятами".

"Дочь Полину я отправила на пять дней к папе, потому что мне надо закончить рукопись книги "Жизнь под кайфом", которую я обещала сдать издательству. Полина, правда, увезла с собой щенка, к которому я очень привязана, а в остальном все у меня хорошо", – заверила Дана "Дни.ру".