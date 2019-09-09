"Пешка на шахматной доске": Канделаки высмеяла заговорившую о любви к россиянам Катамадзе

Тина Канделаки высказывалась в личном Telegram-канале. "К сожалению, Нино отказалась от того, чтобы сеять любовь и мирить людей, и предпочла быть пешкой на шахматной доске", – написала телеведущая.
По словам Канделаки, она знает множество артистов, которые во главу угла ставят не деньги, а "искреннее расположение публики". Они стараются держаться подальше от политики и никак не связывают с ней свое творчество, которое "должно объединять, а не разъединять людей".
"Громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить", – высмеяла Тина Канделаки артистку.
Также телеведущая напомнила, что музыкальный рынок для артистов из Грузии находится в России. Поэтому не стоит плевать в колодец, из которого пьешь.
Напомним, ранее Нино Катамадзе отменила свой концерт в Москве, запланированный на март 2020 года. Таким образом артистка продержала свою страну в момент обострения отношения между Грузией и Россией. Между тем в недавнем интервью украинскому каналу "1+1" Нино Катамадзе сказала, что очень любит своих слушателей из России.
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