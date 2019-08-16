"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение

Тина Канделаки поделилась секретом стройности. Она подробно все расписала на своей странице в Instagram.

Ни для кого не секрет, что телеведущая пристально следит за своей внешностью: правильно питается и занимается спортом. Даже на отдыхе в Греции теледива не пропускает ни одной тренировки. Поклонники давно интересовались, какой диеты она придерживается и что входит в ее продуктовую корзину.

В недавней публикации Тина Канделаки подробно рассказала, как сохраняет молодость и красивую физическую форму. По ее словам, особую систему питания для нее разработали тренер и нутрициолог. Согласно меню, телеведущая полностью отказалась от мяса, из молочных продуктов ест только сыр и йогурт, также употребляет яйца, морепродукты и рыбу. Тина Канделаки не позволяет себе сладости и выпечку и выбирает только безглютеновый прессованный хлеб.

"При этом в моем меню строго соблюдается калорийность в зависимости от решаемой спортивной задачи. Могу сказать, что мой рацион позволяет мне питаться полноценно, и принципиальное отличие от диеты заключается в том, что я не чувствую никаких лишений, а значит, не рискую сорваться во все тяжкие", – призналась телеведущая. Она также пообещала выложить ее самые любимые рецепты.

В комментариях под постом пользователи отметили, что выглядит Тина замечательно. Некоторые напомнили, что это меню было составлено именно для нее, поэтому не всем подойдет. Не осталась в стороне и Маргарита Симоньян, которая поспешила напомнить, что телеведущая лишает себя гастрономических радостей. "Джана, оставшись без хачапури, толма, шашлыка, ты не чувствуешь никаких лишений?????НЕ ЧУВСТВУЕШЬ ЛИШЕНИЙ??? Ты точно наполовину грузинка, наполовину армянка?" – пришла в недоумение Симоньян. Она также отметила, что такая "диета" ей вовсе не подходит. Однако Канделаки считает, что вести подобный образ жизни сможет каждый, если только сильно этого захочет.