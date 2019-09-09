"С Димкой не первый раз такое": Джигурда вступился за "неадекватного" Билана

"Для меня понятно состояние поп-звезд, артистов, которые востребованы и которые, естественно, на гастролях устают. Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, если зрители недовольны", – говорит Никита Джигурда.
По словам артиста, он сам пару раз выходил на сцену в состоянии легкого алкогольного опьянения. Джигурда говорит, что в таком виде его очень любят зрители.
"Всем известно, что многие звезды в шоу-бизнесе – секс, наркотики, рок-н-ролл. Другое дело, что с Димкой не первый раз такое происходит", – цитирует Никиту Джигурду РЕН ТВ.
Напомним, выступление Димы Билана на Дне города в Самаре завершилось скандалом. Зрители говорят, что артист неадекватно вел себя на сцене. Артист подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глаза и странно двигался. Более того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения" пел мимо нот. Зрители заподозрили, что звезда отечественной эстрады была пьяна.
В Интернете уже появилась петиция под названием: "Требую публичных извинений от властей Самары за приглашение на день города Димы Билана". Артист и его представители ситуацию пока не комментируют.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.