Звезды "Дома-2" Черно и Оганесян объявили о разводе

Скандальные участники телестройки через девять месяцев брака приняли решение развестись. Семью звезд шоу "Дом-2" Саши Черно и Иосифа Оганесяна разрушили измены.

Пара не смогла сохранить отношения. Пышка из "Дома-2", как многие окрестили девушку, опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором рассказала, что она долго терпела измены любимого человека, но ее терпение лопнуло.

Саша Черно отметила, что брак не изменил Оганесяна. "Язвы, колкость, несерьезное поведение, иногда безразличие, закрыт и не дает доступ в свою голову", - пожаловалась звезда шоу "Дом-2". По мнению Саши Черно, мужчина должен быть добрым, ласковым и заботливым. Она призналась, что всю жизнь мечтала выйти замуж "просто за хорошего парня", чтобы он любил ее, ценил, уважал и носил на руках.

Высказался в своем аккаунте в соцсети о расставании с Черно и ее супруг. "Спасибо тебе за все. За весь спектр эмоций и за шанс построить семью", – написал Иосиф. Он признался, что какими бы сложными и неординарными ни были их отношения, для него это были самые настоящие и сильные чувства, которых участник телепроекта "Дом-2" раньше ни к кому не испытывал.

"Любовь… теперь я знаю, что это такое, и каково ее потерять… Я сделал все, что было в моих силах. Видимо, мы и правда очень разные… Обидно, что так быстро все потерял, и в этом только моя вина, ведь я мужик, а на деле слабак… который из-за своих принципов и глупости не может ничего поменять", – заключил участник шоу "Дом-2".