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"Правда жизни": отчаявшаяся вдова Рынска окончательно наплевала на себя

Божена Рынска. Фото: www.globallookpress.com
Оставшаяся без мужа журналистка уверена, что никому не нужна. Божена Рынска считает, что уже никогда не выйдет замуж и не обретет женского счастья.
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Скандальный блогер Лена Миро встала на защиту журналистки. В своем микроблоге в ЖЖ она отметила, что со слезами слушала слова Божены Рынски в интервью "Дождю". Ее спросили, планирует ли она завести новые отношения.

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Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

"Несмотря на большое горе – потерю мужа, светский журналист вполне здраво и адекватно сказала: а кому я нужна? Кто выдержит 44-летнюю бабу рядом? Тем более, скоро будет ребенок. Нет таких героев, способных подставить плечо. Стать верным возлюбленным для женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации", – констатировала блогер. Лена Миро привела слова журналистки: "Я мать-одиночка. Я не представляю себе, чтобы кто-то вписался в этот геморрой…"

Божена Рынска призналась, что на нее много раз опирались мужчины, и она заслужила такую же поддержку. "Разве нет? Разве это неправильно? Разве слабому человечку не нужна помощь сильного? Простите, но я максимально честно скажу. Это не цинизм, это правда жизни – просто *** (заняться сексом – Прим. ред.), эмоционально расслабиться, отключиться. Разве не нуждается в этом женщина, потерявшая мужа?" – негодует Лена Миро.

Блогер заявила, что мужчине не нужна женщина в горе. "Вот вдовца бы быстро захомутали. С детьми, с проблемами, с судами и прочим. А вот женщина никому не нужна – ей даже посочувствовать мужчина не хочет", – заключила Миро, искренне посочувствовав Божене Рынской.

Автор: 3 сентября 2019, 00:14

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