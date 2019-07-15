У Божены Рынской новое горе

О своем горе Божена Рынска сообщила на страничке в Facebook. "оскольчатый перелом правой руки в двух местах. сьездила в гости и на фотосъемку..... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала скандально известная журналистка. В комментариях она объяснила: "лестница травмоопасная. с нее многие падали".
Позднее она обнародовала еще один, более подробный, пост. "Что у вас нового, спрашивает фейсбук? У нас столько новостей, что закачаешься. Оскольчатый перелом правой руки в двух местах. Если через неделю контрольный снимок будет не але, придется делать операцию. Правая рука полностью выведена из строя", – пожаловалась Божена Рынска.
Теперь журналистка ищет женщину, которая могла бы ей помогать. "Кто хочет бесплатно пожить три недельки в лучшем месте Юрмалы, начиная с 18 июля. Что нужно: гулять с Люсиком три раза в день. Мне нельзя вообще напрягать руку, а то осколки расползутся. Одеваться мне помогать, ездить на велике за продуктами и, извините, помогать мне мыться", – обратилась к общественности знаменитость.
Эти печальные события еще больше гнетут Божену. В этом она призналась в переписке с одним из подписчиков. "В Лондоне умерла дочь известных коллекционеров, талантливая скрипачка. Я ей завидую. Лучше бы на ее месте оказалась я. Вот человек хотел жить, а умер. А я мечтала бы во сне отдать концы, а зачем-то живу. С удовольствием бы с ней махнулась", – призналась Божена Рынска.
Журналистка никак не может прийти в себя после потери мужа Игоря Малашенко. Напомним, он был найден мертвым в Испании. Мужу Божены Рынской было 64 года. Известно, что он долго страдал от тяжелой клинической депрессии.
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