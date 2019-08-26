Божена Рынска рассказала о родах дочери покойному Игорю Малашенко

Божена Рынска заявила, что у нее будет дочь от покойного мужа Игоря Малашенко. Ребенок должен появиться на свет примерно через три месяца, написала светская львица в своем Facebook.
"Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам", – написала блогер. По словам Божены, она находится во мраке депрессии, но ради еще не родившейся дочери Евгении Малашенко "тянет себя оттуда изо всех сил", передает 360. Рынска не исключила, что ей придется собирать деньги на вторую часть гонорара для суррогатной мамы в Facebook.
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