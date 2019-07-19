Рынскую с болтающимся обломком срочно прооперировали

На днях Божена Рынска пожаловалась на новое несчастье – она упала с лестницы и сломала руку. "Оскольчатый перелом правой руки в двух местах. Если через неделю контрольный снимок будет не але, придется делать операцию. Правая рука полностью выведена из строя", – пожаловалась Божена Рынска на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.
По всей видимости, "контрольный снимок" показал неутешительные данные, в результате чего журналистка оказалась на операционном столе. "Это был нестабильный перелом. Операция была таки нужна. Обломок Болтался в суставе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила журналистка.
Едва придя в себя, Божена получила рекомендацию начать разрабатывать руку. "Пока руку обезболили капельницей, я медленно, но клацаю. На айфоне пока не могу, а на компе могу, подложив что то под руку. Очень медленно, и помогая левой. Этот текст печатала 5 мин", – рассказала Рынска.
Далее журналистка обнародовала фотографию рентгеновского снимка покалеченной конечности, где хорошо видна металлическая вставка. Она поблагодарила лечащего врача. "Спасибо доктору Волна за собранную заново руку. Теперь эту руку просто так не сломаешь. Обидно, что пропустила фестиваль Лаймы в юрмале. Открытие оперного фестиваля в Риге. Рука сломалась в самый неподходящий момент", – заключила Божена Рынска.
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