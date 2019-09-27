Творчество Лорак раскритиковали накануне дня рождения

Свежий клип артистка обнародовала на своем ютуб-канале. Однако вместо восхищения он вызвал шквал критики. После прослушивания трека пользователи Сети отметили, что Ани Лорак скатилась и начала выпускать бессмысленные композиции.
В адрес певицы оставили массу нелестных комментариев. "При всем уважении и теплых чувствах к творчеству Ани Лорак, которую я слушаю уже лет 20, что-то с этой песней пошло не так", "Плохо. Ей хороши высокие, сильные песни. С сильными звуками!!!", "Где песни уровня "Я стану морем", "Забирай рай", "Зеркала"? Что случилось?", "Песни стали ни о чем", "С каждым годом песни все хуже и хуже", "Набор слов", "Скукотища... Давно хитов нет", "Песни какие-то безликие, бессмысленные, однотипные. Скатилась", - закидали камнями Ани Лорак слушатели.
В последнее время имя звезды чаще звучит в связи с ее личной жизнью. Она одна воспитывает восьмилетнюю дочь Софию, отцом которой является бывший муж певицы – гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу. Влюбленные поженились в 2009 году. Ани Лорак была счастлива в браке, но постоянные измены мужа разрушили союз.
Недавно исполнительница нашла нового возлюбленного. Им стал артист лейбла Black Star Егор Глеб. Музыкант младше Ани Лорак на 14 лет, но их этот факт ни капли не смущает. Знаменитость появилась с молодым человеком на публике, дав понять, что возраст любви не помеха.
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