"Больше, чем ее голова": Лорак разнесли за огромный рот

Знаменитость опубликовала свежее фото в личном Instagram. Она позирует в элегантном черном платье, демонстрируя точеную фигуру.
"Думаю о вас. Хочу, чтобы все были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца..." – написала звезда под снимком.
Из аксессуаров на Ани Лорак только серьги, но они такие огромные, что подписчики пришли в легкое недоумение. Поклонники удивились, как уши звезды выдерживают вес этих гигантов.
"Серьги жуть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Слабо сказано... больше чем ее голова", "Серьги это подарок от племени Масаи? Ха-ха......", "Красота сама! А вот уши не тянет?", "А ушы неболять", "Сережки отпад", "Какая красотка. Серги отпад😍🔥", "Блин, как у Вас уши не оторвались? От этих обручей 🤔", "Очень красивые серьги, но видимо очень тяжелые", "Эпатажные серьги", - рассуждали фанаты Ани Лорак.
Слишком огромными придирчивым комментаторам показались не только серьги. Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что звезда переборщила с инъекциями в губы. Якобы ее рот получился непропорционально большим.
"Уколы "красоты" для красивых женщин– однозначно лишние...", "Богато кислоти в губах", "Губошлеп", – распекали Ани Лорак подписчики.
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