"Лучше со всеми по сто": Лорак разнесли в пух и прах

Певицу Ани Лорак раскритиковали за фотографию с рэпером Михаилом Марвиным. Поклонники девушки резко высказали свое "фи".



Публикацию артистка выложила на своей странице в "Инстаграм". На ней она позирует с певцом на фоне звукового пульта в студии. Снимок девушка подписала просто и лаконично: "Soon... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)". К тексту Лорак добавила эмоджи в виде пластинки.

Поклонники решили, что скорее всего знаменитость записала дуэт с артистом лейбла Black Star. Многие поспешили выразить свое негодование по этому поводу. Фолловеры отметили, что Ани стоило бы спеть с Сергеем Лазаревым, нежели с Марвиным.

"КОГДА УЖЕ БУДЕТ ДУЭТ С ЛАЗАРЕВЫМ?!", "Ну да, лучше записать со всеми по сто дуэтов, чем один с Лазаревым)", "Это конечно круто, НО КОГДА УЖЕ ДУЭТ С СЕРГЕЕМ ЛАЗАРЕВЫМ?!!! У вас столько классных дуэтов с другими исполнителями, ну почему нельзя записать хоть один с Сергеем? Или этому дуэту все же не суждено состояться", – вопрошали пользователи.

Впрочем, артистка никого из них не удостоила ответом. Она не рассказала ни о датах выхода композиции в свет, ни о том, чему посвящена будущая песня.

Отметим, что та же самая публикация у Михаила на странице вызвала куда более дружелюбную реакцию. Подписчики певца обратили внимание на тj, что дуэт должен быть восхитительным.



"Я ДОЖДАЛАСЬ БОЖЕ МОЙ!", "Ауф! Ждем, уверена, это будет что-то нереальное!", "Уверена, что Ваш дуэт взорвет все хит парады", – отозвались поклонники.

