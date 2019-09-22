Полуобнаженная Ани Лорак прикрылась перьями

В Сети появилось видео одного из выступлений исполнительницы в рамках гастрольного тура на Дальнем Востоке. На записи она предстала в боди телесного цвета, обнажив длинные стройные ноги. Поверх она надела состоящую из страусовых перьев белую шубу.
Судя по всему, нетривиальный образ Лорак пришелся по вкусу израильской публике. Поклонники громко кричали и аплодировали звезде.
Ани смогла реализовать себя не только в творчестве, но и в материнстве. Она в одиночестве воспитывает 8-летнюю дочь Софию. Отцом девочки является бывший муж певицы – гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу.
Влюбленные поженились в 2009 году. Лорак была безмерно счастлива в браке, но постоянные измены мужа разрушили крепкий союз.
Несмотря на то, что артистка до последнего старалась сохранить брак, в один момент ее терпению все-таки пришел конец. Она забрала маленькую дочь и уехала в Иерусалим.
Исполнительница тяжело переживала разрыв. Но недавно Ани призналась, что к ней снова вернулась вера в любовь. По последним данным, ее новым избранником стал артист лейбла Black Star Егор Глеб. Музыкант младше Лорак на 14 лет, но, судя по всему, их самих этот факт ни капли не смущает.
Далее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-ani-lorak.html
Популярные темы форума
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Александр Хочинский- ваш кумир?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
Женился на татарке.
Мне очень нравится доктор Мясников. А вам?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ