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Полуобнаженная Ани Лорак прикрылась перьями

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица Ани Лорак всегда поражает своими аутфитами. На этот раз она снова появилась на сцене в необычном амплуа.
прочитано 493 раза

В Сети появилось видео одного из выступлений исполнительницы в рамках гастрольного тура на Дальнем Востоке. На записи она предстала в боди телесного цвета, обнажив длинные стройные ноги. Поверх она надела состоящую из страусовых перьев белую шубу.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Судя по всему, нетривиальный образ Лорак пришелся по вкусу израильской публике. Поклонники громко кричали и аплодировали звезде.

Ани смогла реализовать себя не только в творчестве, но и в материнстве. Она в одиночестве воспитывает 8-летнюю дочь Софию. Отцом девочки является бывший муж певицы – гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу. 

Влюбленные поженились в 2009 году. Лорак была безмерно счастлива в браке, но постоянные измены мужа разрушили крепкий союз.

Несмотря на то, что артистка до последнего старалась сохранить брак, в один момент ее терпению все-таки пришел конец. Она забрала маленькую дочь и уехала в Иерусалим. 

Исполнительница тяжело переживала разрыв. Но недавно Ани призналась, что к ней снова вернулась вера в любовь. По последним данным, ее новым избранником стал артист лейбла Black Star Егор Глеб. Музыкант младше Лорак на 14 лет, но, судя по всему, их самих этот факт ни капли не смущает.

Далее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-ani-lorak.html 

22 сентября 2019, 22:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Она испохабилась, особенно после предательства урода мужа.
1

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