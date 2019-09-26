Анфиса Чехова похвасталась новым телепроектом

Ведущая, ставшая знаменитой благодаря скандальному шоу "Секс с Анфисой Чеховой", получила новый телепроект. Звезда поделилась радостной новостью с поклонниками в соцсети.

Анфиса Чехова сообщила в "Инстаграме", что начинает участвовать в новом проекте на телевидении. Артистка разместила в своем аккаунте фото, на котором, одетая во все светлое, идет по залитой солнцем улице.

"Примерно такое у меня сегодня настроение", – написала звезда. Чехова рассказала, что когда-то бралась за все проекты, чтобы "всегда быть в кадре". Она призналась: делала все, лишь бы ее не забыли.

С появлением "Инстаграма" ведущая стала более избирательно подходить к профессиональной деятельности. "Теперь регулярно отказываюсь от разных предложений, которые, я знаю, ни меня, ни зрителя не сделают лучше!" – пояснила Анфиса Чехова.

"Наконец-то дождалась того, что мне действительно интересно", – сообщила ведущая. Артистка добавила, что, когда предлагают проект, "от которого душа просится в пляс", она соглашается без раздумий. "Просто по велению сердца", – уточнила Анфиса Чехова.

Подробностей знаменитость не раскрыла, пообещав все рассказать позже. "И спасибо вам, мои друзья, что вы всегда со мной! В минуты силы и в минуты слабости", – поблагодарила звезда преданных поклонников.