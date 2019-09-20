Анфису Чехову в золотом платье расхвалили

Телеведущая создала лаконичный и стильный образ для праздничного выхода в свет. Актриса опубликовала в соцсети снимки в компании подруг. Одну из них звезда поздравила с днем рождения. Анфиса Чехова в своем посте призналась, что летом именинников в ее окружении было предостаточно.
"Марафон дней рождения подошел к концу. И завершился он шикарной золотой вечеринкой в честь Киры Сорокиной", – написала знаменитость. На торжество она отправилась в золотистом платье-футляре миди, расшитом пайетками в тон.
Образ ведущей дополнили элегантные черные лодочки и клатч. Волосы Анфиса Чехова завила в локоны, стильно уложив на бок. Поклонникам пришелся по вкусу образ звезды. "Ах, как хороша!!! Просто конфетка!!!", "Шикарно", "Девушка, вы красотка", "Потрясающая", "Платье шикарно подчеркнуло фигуру – очень вам к лицу", - осыпали комплиментами теледиву фолловеры.
Отметим, минувшим летом Анфиса Чехова сбросила более десяти килограммов. Фолловеры сразу заметили перемены во внешности знаменитости. Большинство считают, что постройневшие формы телеведущей к лицу.
Напомним, ранее Анфиса Чехова заявила о тяжелой потере. 13 сентября скоропостижно скончался ее отец. Светская львица выложила на своей странице в Инстаграм печальный пост и снимок с похорон ее родителя.
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