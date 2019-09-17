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Скорбящая Анфиса Чехова проводила в последний путь близкого человека

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Накануне Анфиса Чехова заявила о тяжелой потере. 13 сентября скоропостижно скончался ее родной отец.
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Светская львица выложила на своей странице в "Инстаграм" печальный пост и снимок с похорон ее родителя.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

На фото актриса вся в черном стоит в обнимку с молодым юношей. Как оказалось, это ее сводный брат.

"У нас разные матери, один отец... Которого мы сегодня проводили в последний путь. Харе Кришна, папочка, Харе Рама", – подписала фото убитая горем Чехова, перед этим процитировав строчки из песни Басты "Сансара".

Отметим, у звезды были довольно сложные взаимоотношения с родителем. Отец бросил Анфису с мамой, когда девочке было всего четыре года. Но увидев, что повзрослевшая дочь стала популярной, объявился на ее пути. До этого отец не принимал никакого участия в ее жизни. Чтобы не платить алименты, он оставил супруге квартиру. Наталья Алексеевна, мама звезды, работала на пяти работах, чтобы поставить маленькую Анфису на ноги.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Несмотря ни на что, Чехова нашла в себе силы поблагодарить непутевого отца за все хотя бы после его смерти. "Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам! Мне очень жаль, что у нас не получилось с тобой быть близкими людьми!" – призналась ведущая.

17 сентября 2019, 16:43

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