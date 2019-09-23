Чехова сделала важное признание на похоронах отца

Актриса пришла на похороны отца Александра Корчунова. Не секрет, что долгие годы звезда находилась с ним в ссоре. Мужчина ушел из семьи, когда Анфиса была еще маленькой. Родитель знаменитости был профессиональным спортсменом – занимался борьбой.
Телеведущая сделала шокирующее признание. Оказывается, у них с отцом так и не получилось найти общий язык. "Мой папа был невероятно талантливым человеком. Я знала его давно, с раннего детства. Мы не смогли быть близкими людьми, но я вспоминаю его своим отцом", — заявила Анфиса Чехова во время прощания.
Также стало известно, что в свое время знаменитость отсудила у родителя двухкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью восемь миллионов рублей. За это он ее возненавидел. Теперь там живет мать звезды. Дело в том, что отец никогда не платил алименты за Анфису. Чехова объяснила, почему она решила с ним судиться.
По словам телеведущей, она "по человеческим законам" защищала свою маму, которая жила без мужа, воспитывая ее, и всю жизнь работала. "Папа в физическом плане не сделал для меня ничего. Мама достойна квартиры, которая, как я считаю, по праву ей принадлежит", – цитирует Анфису Чехову Teleprogramma.pro.
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