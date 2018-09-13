Май Абрикосов обрушился на новинку "Дома-2"

Один из самых ярких участников реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов давно покинул телепроект, но продолжает следить за происходящим там. Он раскритиковал новое шоу на базе "Дома-2", которое призвано соединять разваливающиеся пары.

Своим мнением Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) поделился на страничке в социальной сети Instagram. "Кто еще не знает 👉 в рамках "ДОМа-2" открывается новый проект для пар (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). На кастинг приглашены пары с проблемами в отношениях... и "ДОМ-2" типа поможет их решить. Официальный девиз проекта: "Спаси свою любовь!" – вкратце рассказал Абрикосов.

Он высказал убеждение, что "совсем распылились". Май уверен, что нужно "привести в порядок" основное шоу, а не делать дополнительное. Абрикосов назвал идею неудачной. "Сами себе вредят. Обесценивают свой же труд. 💩А сколько семей "ДОМ-2" разрушил... Сколько детей проектных воспитывается сейчас без отцов... Ничем не поможет "ДОМ-2" парам!" – заключил бывший участник скандально известного реалити-шоу.

Абрикосов обвинил руководство телепроекта во лжи. "Новое шоу начинается со лжи! Концепция лживая насквозь! Единственная цель продюсеров – это хоть как-то поднять рейтинг (который уже пробил дно)", – компетентно заявил Май. Он убежден, что место новинки от "Дома-2" на свалке. "Еще и основной "ДОМ-2" придет в запустение, смажется суть", – вдогонку пнул шоу Абрикосов.

Ранее он выразил мысль, что россиянам уже надоело смотреть "главное шоу о любви", что красноречиво демонстрируют рейтинги. "Ну, какое-же оно главное-то, на 83 месте??? 😂 Или ведущие часто повторяют, что якобы проект смотрят 45-50 миллионов человек. К сожалению, статистика свидетельствует об обратном", – заявил Май, продемонстрировав график с результатами независимого исследования телевизионной аудитории, рейтинга и долей TV Index.