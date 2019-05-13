"Ну и видок": поклонники ужаснулись лысеющей звезде "Дома-2"
Поклонники расстроились, увидев, как выглядит один из самых ярких участников реалити-шоу. Из златокудрого юного красавца Май Абрикосов превратился в лысеющего мужчину с грустным взглядом.
Экс-участник шоу "Дом-2" к 37 годам утратил ставшую его визитной карточкой шевелюру, сообщает Пятый канал. Кроме того, бывший секс-символ телепроекта заметно похудел.
"Май, неужели это Вы изменились так?", "М-да, ну и видок", "Романушка, где кудряшки?" – ужаснулись в комментариях пользователи соцсети. А некоторые решили подбодрить бывшего участника шоу: "Роман! Как же мы по Вам скучали!", "Возвращайся на проект!", "Роман, улыбнитесь, май прекрасен! Май, ты прекрасен!"
Напомним, что Роман Тертишный, известный как участник шоу "Дом-2" Май Абрикосов, покинул проект в 2006 году. Периодически он выступает с критикой разочаровавшей его передачи.
Как писали "Дни.ру", осенью прошлого года Абрикосов предположил, будто россиянам надоело смотреть "главное шоу о любви", о чем говорят низкие рейтинги. Кроме того, экс-участник шоу "Дом-2" обвинил руководство проекта во лжи.
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